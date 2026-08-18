Demirözü Kaymakamı Ahat, Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, İlçe Müftüsü Adem Şeker ile birlikte Beşpınar ve Kalecik köylerindeki yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Ahat, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak öğrencilere başarılar diledi.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Beşpınar ve Kalecik köylerindeki yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Ahat, İlçe Müftüsü Adem Şeker ile gerçekleştirdiği ziyaretlerde kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Ahat, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Ahat, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı