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Demirkent TOKİ Okul Aile Birliği, MEB kararına destek için öğretmenlere isimlik verdi

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Demirkent TOKİ Okul Aile Birliği, MEB kararına destek için öğretmenlere isimlik verdi
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Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği, MEB'in öğretmenlere yönelik önlük tavsiye kararına destek için tüm öğretmenlere isimlik hediye etti. Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, Okul Aile Birliği ve velilere teşekkür etti.

Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliğince, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmenlerin okulda önlük giymesine yönelik tavsiye kararına destek amacıyla öğretmenlere isimlik hediye edildi.

Okul Aile Birliği yönetimi ve veliler, öğretmenlerin önlüklerinde kullanmaları için özel olarak hazırlanan isimlikleri okulda görev yapan tüm öğretmenlere takdim etti.

Okul Müdürü Ahmet Sağsöz, etkinlik dolayısıyla Okul Aile Birliği yönetimi ve velilere teşekkür etti.

Sağsöz, MEB'in öğretmenlerin önlük giymesine ilişkin kararını okul olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Okul Aile Birliği ve velilerin öğretmenlere isimlik hediye ederek sürece destek vermelerinin okulda birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

İsimliklerin öğretmenlere takdim edilmesi sırasında okulda renkli görüntüler oluştu.

Öğretmenler de velilerin hazırladığı hediyeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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