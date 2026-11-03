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Datça Kazım Yılmaz MYO öğrencileri Gastrofest 2026'da 2.'lik ve 9 madalya kazandı

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Datça Kazım Yılmaz MYO öğrencileri Gastrofest 2026'da 2.'lik ve 9 madalya kazandı
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MSKÜ Datça Kazım Yılmaz MYO Aşçılık programı öğrencileri, Bodrum'daki Gastrofest 2026'da 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde ekip olarak 2.'lik kupası kazandı. Öğrenciler ayrıca toplam 9 madalya elde etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde birçok ülkenin de yarışmacı olarak davet edildiği Gastrofest 2026 uluslararası aşçılık yarışmasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı akademisyenleri Dr. Yusuf Yiğit ve Öğretim Görevlisi Emine Ay Yiğit'in çalıştırdığı öğrenciler önemli bir başarıya imza attı. Daha önce 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye 1.'liği kupasını kazanan öğrenciler, bu kez de 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde ekip olarak 2.'lik kupasını kazandı.

Yarışma kapsamında öğrencilerden Dilber Hazal Tatar, Ecrin Oğuz ve Asya Nur Çetin 'Yılın En İyi Üniversitesi' kategorisinde 2.'lik kupası ve bronz madalya kazanırlarken, Eylül Bursa, 'balık' kategorisinde ve 'başlangıç' kategorisinde 2 bronz madalya, Şahende Azra Yüzer 'tatlı' kategorisinde bronz madalya, Ahmet Mısır, 'makarna' kategorisinde bronz madalya ve Hasan Akkaya ise 'ana yemek' kategorisinde bronz madalya elde etti. Furkan Altun, Ada Sarıçiçek ve Alper Arslan ise yardımcı öğrenci olarak ekibi destekledi. Ayrıca Dilber Hazal Tatar, 'kümes hayvanları' kategorisinden de bronz madalya alarak çift ödül kazandı.

MYO ekibi, toplamda 9 madalya ve 1 kupa ile Üniversitemizi başarıyla temsil etti. Daha önceki yıllarda da adından başarı ile söz ettiren Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Aşçılık öğrencileri, bu anlamlı başarıları ile jüri üyelerinin takdirini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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