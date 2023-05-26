Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Darüşşafaka, Vatandaşları Kurban Bayramı Bağışına Davet Etti

Eğitim Haberleri

Annesi, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Kurban Bayramı'nda vatandaşların bağışlarını bekliyor.

Annesi, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın Kurban Bayramı'nda vatandaşların bağışlarını bekliyor.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Kurban Bayramı bağış kampanyası için "Benim yapacağım bağışla ne olur ki" başlıklı yeni kamu spotu yayınladı. Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka'nın, "Benim yapacağım bağışla ne olur ki" başlıklı videosunda; Darüşşafaka mezunlarından Milli Basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, genel cerrah Prof. Dr. Selçuk Mercan, yüksek mimar Feza Ökten Koca, moleküler biyolog Dr. Ayşe Candayan'ın görüntüleri yer alır. Video, "Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi, bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun" sözleriyle bitiyor.

Kaynak: ANKA / Eğitim

Kurban Bayramı Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title