Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(PISA 2025) Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken başarıyı birilerinin karalamaya çalıştığını görüyoruz. Bu zihniyeti hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Fatih Terim'den Osimhen için çarpıcı yorum

Osimhen için yaptığı yorum bomba
Gelibolu'da yalnız yaşayan fayans ustası evinde ölü bulundu

Arkadaşları ulaşamayınca polis devreye girdi! Yalnız yaşadığı evde...
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü
Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası

Bir siz eksiktiniz! Onlar da birbirlerine girdi