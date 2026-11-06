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Coşkun Esen okul öncesi ve ilkokul eğitim çalışmalarının tanıtım toplantısına katıldı

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Coşkun Esen okul öncesi ve ilkokul eğitim çalışmalarının tanıtım toplantısına katıldı
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İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarının tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Üç Elma Masalları, Yumuş Tutan ve İlkokullar Birlikte Okuyor kitapları ile Oyun Temelli Öğrenme Kitapçıkları tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik yürütülen eğitim çalışmalarının tanıtım ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

İlçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerinin de katıldığı toplantıda, yeni eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda; okul öncesi öğrenciler için hazırlanan Üç Elma Masalları, yerel masal kahramanımız Yumuş Tutan ve masal etkinlikleri ile ilkokullara yönelik İlkokullar Birlikte Okuyor kitapları tanıtıldı.

Ayrıca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ana teması olan "Maarifin Kalbinde Oyun" kapsamında kentte hazırlanan Oyun Temelli Öğrenme Kitapçıkları tanıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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