Çorlu'da öğrenciler çilek fidesi dikti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Vali Şenol Engin İlkokulunda öğrenciler ile çilek fidesi dikim etkinliği düzenlendi. Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki çocukların toprak, doğa ve çevre bilincini artırmak, çocuklara tarımı ve toprağı sevdirmek için yapılan etkinlikte; çilek yetiştiriciliği, fidelerin dikim ve sulamalarının nasıl yapılacağı, tarım sigortaları ile bitki ve hayvan yetiştiriciliği hakkında kısa bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler kendi elleriyle çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ile öğrenciler, okulda çilek fidesi dikti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Vali Şenol Engin İlkokulunda öğrenciler ile çilek fidesi dikim etkinliği düzenlendi. Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki çocukların toprak, doğa ve çevre bilincini artırmak, çocuklara tarımı ve toprağı sevdirmek için yapılan etkinlikte; çilek yetiştiriciliği, fidelerin dikim ve sulamalarının nasıl yapılacağı, tarım sigortaları ile bitki ve hayvan yetiştiriciliği hakkında kısa bilgiler verildi. Daha sonra öğrenciler kendi elleriyle çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

Yapılan etkinliğe Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, kurum personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - TEKİRDAĞ