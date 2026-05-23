Cizre'de öğrenciler akranları için önce üretti sonra evine götürüp teslim etti

Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Ben Her Yerde Varım' projesi kapsamında atölyede ürettikleri çalışma masalarını, evinde çalışma alanı olmayan arkadaşlarına teslim etti.

Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında akranları için çalışma masası üretip, evine kadar götürüp teslim etti.

Milli Eğitim Bakanlığının "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mesleki eğitim gören öğrenciler okul atölyesinde ürettikleri çalışma masası ve sandalyesini aynı okulda eğitim gören ancak evinde çalışma alanı bulunmayan arkadaşlarına hediye ederek örnek bir dayanışmaya imza attı.

Okul atölyesinde meslek dersi öğretmenleri rehberliğinde mobilya kesimlerini gerçekleştiren lise öğrencileri, kısa sürede yaptıkları çalışma masasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ile birlikte arkadaşlarının evine götürüp teslim etti. Anlamlı akran dayanışması ile ilgili açıklama yapan Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, öğrencilerin okul atölyesinde ürettiği çalışma masasını hem öğrencinin evine götürüp teslim ettiğini söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
