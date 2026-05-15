Cizreli öğrencilerden bilim fuarında yöresel lezzet atağı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, bilimsel üretimle kültürel değerleri bir araya getirdi.

Cizre Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılış programı yoğun katılımla yapıldı. Etkinliğe Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri Sabri Salgut ve Ahmet Gümüş, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuar alanını gezen İke, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini yansıtan fuarda; teknoloji, çevre, sağlık ve günlük yaşama yönelik projeler dikkat çekti.

Fuarın ilgi gören bölümlerinden biri ise Cizre'nin yöresel yemeklerinin tanıtıldığı stantlar oldu. Öğrenciler, hazırladıkları projelerle bölgenin kültürel mirasını yansıtan geleneksel lezzetleri tanıtarak yerel değerlerin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı