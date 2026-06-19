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Cizre Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik atölyesi açıldı

Cizre Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik atölyesi açıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Cizre Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde kurulan modern müzik atölyesi törenle hizmete açıldı. Kaymakam ve protokol üyelerinin katıldığı açılışta, atölyenin öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde genç yeteneklerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Cizre Güzel Sanatlar Lisesi bünyesinde kurulan modern müzik atölyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Genç sanatçı adaylarının enstrümanlarıyla buluştuğu ve ezgilerin okul koridorlarında yankılanmaya başladığı atölyenin açılış törenine; Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Baycar ve beraberindeki heyet, müzik atölyesini gezerek incelemelerde bulundu. Öğrencilerin performanslarını dinleyen ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden protokol üyeleri, yürütülen sanatsal çalışmalar ve atölyenin teknik imkanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilerin yeteneklerini daha nitelikli koşullarda sergilemesi için bu tür alanların önemine değinen Kaymakam Baycar, sanat eğitiminin sadece teknik beceri kazandırmakla kalmadığını söyledi. Atölyenin önemine de dikkat çeken Baycar, "Bu alanlar, öğrencilerimizin kendilerini en doğru şekilde ifade etmelerine ve estetik bakış açılarını geliştirmelerine büyük katkı sunacaktır. Yeni atölyemiz ilçemiz için önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.

Müzikle iç içe bir eğitim ortamı sunacak olan modern atölyede öğrenciler, yeteneklerini geliştirerek sanatsal üretimlerini profesyonel bir zemine taşıma imkanı bulacak. Cizre Güzel Sanatlar Lisesinde hizmete giren müzik atölyesinin, ilçedeki sanat eğitimine yeni bir soluk getirmesi ve geleceğin sanatçılarına ilham kaynağı olması bekleniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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