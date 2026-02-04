Haberler

Türkiye-Pakistan kardeşliği genç yazarlar yarışmasıyla pekişti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Pakistan Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nda ödüller, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in katıldığı bir törenle sahiplerine verildi. Yarışma, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Pakistan Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

MEB Başöğretmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, bakanlık bürokratları, öğrenciler ve davetliler katıldı. Ökten, 2016 yılından bu yana sürdürülen bu yarışmanın 2 ülke arasındaki kardeşlik mirasının genç kuşakların dünyasına aktarılmasında önemli bir zemin olduğunu söyledi. Celile Eren Ökten, yarışmaya katılan öğrencilere seslenerek, "Bu yıl 8'incisi düzenlenen bu yarışma ile Türkiye-Pakistan kardeşliğinin hafızasına kalıcı bir iz bıraktınız. Sizlerden isteğimiz; kaleminiz güçlendikçe ailelerimizin değerlerini aktaran, anne, baba ve kardeşlerimizden müteşekkir, aile bağlarımızın muhabbetinin sözcüsü olun. Yarışmaya emek veren tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren ailelerini, öğretmenlerini gönülden tebrik ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE İLE 80 YILLIK HİKAYEMİZ VAR'

Cüneyd, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'tan adını alan yarışmanın, Türkiye'de yürüttükleri diplomasi faaliyetlerinin mihenk taşlarından olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere 80 yıla yaklaşık dayanan bir hikayemiz var ve bu girişimle bu hikayeyi daha da derinleştirdik. Gençlerin fikri büyümesi, gençliğin katılımının artırılması ve akademik mükemmeliyete verdiğimiz daimi önemi yansıtan bir girişim bu yarışmamız. İki devlet arasındaki bu sıra dışı bağ, ortak inanç, kültür ve dil yakınlığı, ortak tarih bilinci ve zengin manevi mirasımızdan kaynaklanıyor. Öyle bir bağ ki bu zaman, coğrafya ve siyasetin de sınırlarını aşıyor. Karanlık İngiliz sömürge döneminde bile bugünün Pakistan'ın Müslümanları bildiğiniz üzere Türk kardeşlerine milli mücadelelerinde yürekten ve fedakarca destek verdiler. Bunu bir görev olarak gördük biz ve yürekten yaptık bunu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ökten ve Cüneyd, yarışmada dereceye giren 6 eserin sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
