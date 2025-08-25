Çimen Gülen, YKS'den Yüzde 50 Bursla Yeditepe Üniversitesi'ni Kazandı

Muş'ta YKS sınavını başarıyla geçen 19 yaşındaki Çimen Gülen, tercih ettiği Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi (İngilizce) bölümüne yüzde 50 burs ile yerleşti. Babası tarafından çiçekle karşılanan Gülen, yaşadığı duygusal anları sosyal medyada paylaştı.

MUŞ'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanan Çimen Gülen (19), tercih ettiği Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi (İngilizce) Bölümü'ne yüzde 50 burslu yerleşti. Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde garsonluk yapan Gülen, Muş'taki babasına görüntülü arayarak müjdeyi verdi.

Gülşah (50)-Mehmet Emin Gülen çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü olan Çimen Gülen, 22 Haziran Pazar günü Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde YKS'ye girdi. Gülen, sınav çıkışı babasının elinde çiçeklerle, annesinin de arkadan kendisine doğru koştuğunu görünce gözleri doldu. Babasının kendisine uzattığı bir buket çiçeği alarak boynuna sarılan ve öpen Çimen Gülen, ona ve annesine teşekkür etti. Çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan o anların görüntüleri, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Şimdilerde Aydın'ın Didim ilçesinde bir otelde garsonluk yapan Çimen Gülen, bugün açıklanan sonuçlara göre tercih ettiği Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilimi (İngilizce) Bölümü'nü kazanıp Yeditepe Üniversitesi'ne yüzde 50 burslu yerleşti.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından duygularını paylaşan Gülen, "YKS sınavında babam beni çiçekle karşıladı. Çok güzel bir gündü. Sonra ben de ona çiçek aldım. Böyle güzel bir süreç yaşamıştık. Bugün de tercih sonuçlarım açıklandı. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'ni yüzde 50 bursla kazandım. Diğer yüzde 50'sine ekonomik gücüm el vermediği için bir iş insanı destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk yılımı bu bölümde okuyacağım. Sonraki 4 yılımda ise Amerika'da yapay zeka üzerine okumayı planlıyorum. Hayallerime ilk adımımı atmış oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

HABERİ BABASINA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMEYLE VERDİ

Gülen, Muş'ta yaşayan babası Mehmet Emin Gülen'i de görüntülü arayarak müjdeyi verdi. Gülen, babasına, "Sizi mutlu edecek bir şey söyleyeyim mi? Üniversite sınavının sonucu açıklandı. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'ni kazandım" dedi. Baba Gülen de "Gözün aydın. Ben de mutluyum şu anda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
