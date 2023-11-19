Çıldır İlkokulu, ara tatilde eksikliklerini giderdi

Öğrencilerin ara tatile girmesi ile birlikte Çıldır İlkokulu idari kadrosu okulun fiziksel eksikliklerini tamamlamak için kolları sıvadı. Bir haftalık ara tatilde okulun bir çok eksiğin giderildiğini beyan eden Okul Müdürü Serkan Çanak sınıf kapılarındaki hasarlardan okul boyamaya Çatı ya kart tutucu yapımından tuvaletlerdeki arızalara kadar bir çok yerin yenilendiğini beyan etti.

Okul Müdürü Serkan Çanak " Okulumuzun bir haftalık ara tatile girmesi ile birlikte bizde öğretmen arkadaşlarımız ve yardımcı hizmetlerde bulunan arkadaşlarımızla birlikte okulumuzun eksiklerini elimizden geldiğini kadar gidermeye çalıştık. Arızalı olan sınıf kapılarını değiştirdik, okul çatısının saçaklarından sarkabilecek karların tehlike oluşturmaması için kar tutucu, sınıf ve koridor boyalarını yaptık. bu eksikleri gidermemize desteğini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın M. Enes İpek beye, Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu'na ve Ahmet Rıfat Vural'a malzeme desteklerinden dolayı okulumuz adına teşekkür ederim. Okulumuz pür pak bir şekilde eğitim ve öğretim sunması için tatil olmasına rağmen gecenin uzun saatlerine kadar çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma bu özverili davranışlarından dolayı minnettarım" dedi. - ARDAHAN