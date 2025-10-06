CHP'den Üniversite Kontenjanlarına Tepki: 100 Bin Kontenjan Azaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, devlet üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 100 bin kontenjanın azaltıldığını belirterek, "Kontenjanların ne oranda azalacağı, ne oranda değiştirileceğine yönelik hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı. 'Azaltıyoruz' dediler, azalttılar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile yükseköğretimden sorumlu parti üyesi Prof. Dr. Armağan Erdoğan, parti genel merkezinde 2025-2026 akademik yılına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda öğrenciler, aileler ve üniversitelerin, yaşanan plansızlıklar nedeniyle zor durumda kaldığını söyleyerek, "Kontenjan kılavuzu geç açıklandığı için kayıt, yurt bulma ve yerleştirme gibi konular çok kısa bir zamana sığışmak zorunda kaldı. YKS'ye giren öğrencilerden 2,3 milyonu; bir yerleştirme puanı hesaplandı; bunun sadece 1,4 milyonu tercih yaptı ve bunun da yaklaşık yarısı bir üniversiteye yerleştirildi. Yani aslına bakarsanız bu çağ grubundaki öğrencilerin 3'te 1'i. Bir de bu üniversite sınavına girmeyenler var. Onları da sayarsanız yaklaşık 5'te 1'i bir üniversiteye girmiş oldu. Bunun geleceğe etkileri herhangi bir iktidar söylemi duyamadık" diye konuştu.

Özçağdaş, devlet üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 100 bin kontenjanın azaltıldığını söyleyerek, "Bu kontenjanların ne oranda azalacağı, ne oranda değiştirileceğine yönelik hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı. 'Azaltıyoruz' dediler, azalttılar. Tıpkı geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan hukuk fakültelerinde 'Bundan sonra yoklama alıyoruz' dedikleri; ama yoklama alacakları öğrencilerin oturacakları bir sınıf bulmayı akıl edemedikleri gibi, yoklama almaya karar verdikleri üniversitelerde öğrencilerin oturacakları bir sandalye vermeyi beceremedikleri gibi. 'Yaptım, oldu' demeye devam ettiler. Yerleştirmelere bakıldığında devlet üniversitelerine yerleştirme yüzde 90. Bu özel üniversitelerde ise yüzde 66." ifadelerini kullandı.

Armağan Erdoğan ise "Önceliğimiz gençlerimize özgür bir ortamda düşünebilecekleri bir akademik ortam yaratmak. Üniversitelerimizi ideolojik ve partizan baskılardan kurtarmak, bilim üreten ve ülkemizi geleceğe taşıyacak kurumlar haline getirmek amacımız. Çünkü üniversiteler özgür olmadıkça ülkede sadece akademik özgürlükten değil tüm kurumların ve tüm toplumun özgürlüğünden, adaletinden, refahından, hukukun üstünlüğünden söz etmek mümkün değil" dedi.