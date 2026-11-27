Çermik'te uygulamalı ana sınıfındaki atölyelerde öğrenciler hem öğrenip hem eğleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki uygulamalı ana sınıfında sera ve hayvan barınağı gibi atölyeler bulunuyor. Öğrenciler bu atölyelerde öğretmen Mesut Doğan eşliğinde hem öğrenip hem eğlenirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran da sınıfı yerinde inceledi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğrenciler, uygulamalı ana sınıfında bulunan atölyelerde birçok şeyi öğreniyor.
İlçedeki uygulamalı ana sınıfında bulunan eğitim atölyeleri görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sera, hayvan barınağı gibi uygulama atölyelerinin olduğu ana sınıfında çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor. Ana sınıfı öğretmeni Mesut Doğan, eğitim atölyelerinde çocuklara eğitimin yanında hayatı tanıma, beceri ve yeteneklerini geliştirme fırsatı da sunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, Bintaş Ortaokulunu ziyaret ederek uygulamalı eğitimin en güzel örneklerinden olan ana sınıfını gezerek yerinde inceledi. Baran, Doğan'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.