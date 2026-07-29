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Çermik’te okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor

Çermik’te okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde okullar 2026-2027 eğitim ve öğretim sezonuna hazırlanıyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde okullar 2026-2027 eğitim ve öğretim sezonuna hazırlanıyor.

Kesintisiz ve güvenli bir eğitimin yapılabilmesi için okullarda tadilat, bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, çalışmaların devam ettiği Ziya Gökalp Ortaokulunu ve Kuşlukçayırı Esikler İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Baran, okulların yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlandığını belirterek, kesintisiz ve sağlıklı bir eğitim ve öğretim yılı olması için, okullarda bakım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Baran, geleceğin teminatı olan çocukların çok daha güzel okullarda ve sınıflarda eğitim alabilmeleri için her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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