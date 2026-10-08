Haberler

Celal Bayar Üniversitesi'nde güvenlik toplantısı Vali Özkan katılımıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Celal Bayar Üniversitesi'nde güvenlik toplantısı Vali Özkan katılımıyla yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı öncesi güvenlik tedbirleri toplantısı Vali Vahdettin Özkan'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıda öğrenci, akademik ve idari personel için kampüs güvenliği önlemleri ve kurumlar arası koordinasyon görüşüldü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı öncesi öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim hayatına başlaması amacıyla güvenlik tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla yapılan toplantıda, kampüslerde alınacak güvenlik önlemleri ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, üniversite yönetimi ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, 2026-2027 akademik yılı öncesinde üniversite yerleşkelerinde öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Akademik yıl boyunca kampüslerde huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi için yürütülecek çalışmaların yanı sıra ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon konuları görüşüldü. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla alınması planlanan tedbirler değerlendirilirken, akademik yılın sorunsuz şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu

Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Güreş ringinde korkunç ölüm! Hakem yere yığıldı, bir daha kalkamadı

Ringde olanlar oldu! Bir daha ayağa kalkamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor

Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan kulüp satılıyor
Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı

Pantolonundaki şişliği fark edip çevirdiler, içinden çıkanlar olay
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi

Türkiye'nin konuştuğu Hamid'in 2 saatlik kazancı dudak uçuklattı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı

Koyun otlatırken tesadüfen buldu! Hayatı artık eskisi gibi değil
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var

Bakan Tekin, rahatsızlığını açıkça dile getirdi: Bir veli olarak...
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Mehmetçik, Suudi Arabistan'a gidecek mi? MSB'den kritik açıklama
Bursa'da arkadaş dehşeti! Tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

Kan donduran olay! Arkadaşını gözünü kırpmadan vurdu