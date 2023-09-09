Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, ÇEDES projesi ile ilgili olarak velilerin tepkisini dile getirdi. Aslan, okullarda yapılacak etkinliklerin veliler tarafından onaylanmadığını belirtti ve milli bayramların kutlanmaya devam edeceğini vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi ile okullarda yapılacak etkinliklerin veliler tarafından onaylanmadığını belirtti. Vatandaşların çocuklarının, bu proje kapsamında yapılacak etkinliklerde rol almalarına izin vermeyeceğinin altını çizen Aslan, "Okullarda korsan etkinlik yapılmasına izin vermeyeceğiz. Milli bayramlar yıllardır olduğu gibi kutlanmaya devam edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan ÇEDES) projesi veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

"AKP, EĞİTİM SİSTEMİNİ KENDİ YAKLAŞIMLARINA GÖRE DÜZENLEMEYE BAŞLADI"

Velilerin ÇEDES projesine karşı başlattığı dilekçe kampanyası hakkında yazılı açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "Atatürk'ü anmak ve onun bıraktığı cumhuriyeti ilelebet sürdürebilmek için gerçekleştirilen etkinlikler dışında ÇEDES benzeri ne olduğu belli projeler kapsamında etkinliklerin yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Aslan'ın açıklaması şöyle:

"AKP, eğitim sistemini kendi yaklaşımlarına göre düzenlemeye başladı. Okullar, bazı dini grupların ve cemaatlerin etkisi altına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin önceliği, laik eğitimden saparak dini değerlerin vurgulanması ve bilimsel bilginin göz ardı edilmesi olmamalı."

"ÇEDES BENZERİ ETKİNLİKLERİN YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Okullarda, Atatürk'ü anmak ve onun bıraktığı cumhuriyeti ilelebet sürdürebilmek için gerçekleştirilen etkinlikler dışında ÇEDES benzeri ne olduğu belli projeler kapsamında etkinliklerin yapılmasına izin vermeyeceğiz. Eğitimde barınma, beslenme, ulaşım ve okul malzemelerinin yüksek maliyeti, velilerin yaşadığı sıkıntıları artırıyor. Bu sırada, bakanlığın çağa uygun olmayan projeleri gündeme getirmesi, çocuklarımızın deneme tahtasına dönüştürülmesine işaret ediyor."

"MİLLİ BAYRAMLAR KUTLANMAYA DEVAM EDECEK"

"İnanç, her bireyin kendi kişisel değeridir ve okullarda dini liderlerden ziyade öğretmenlere ihtiyaç vardır. Yıllardır okullarda yapılan 23 Nisan, 29 Ekim benzeri kutlamalar, 10 Kasım gibi anma etkinlikleri sürdürülecek. Bunlar dışındaki etkinliklere öğrencilerimizin katılımına ve okullarda korsan etkinlik yapılmasına izin vermeyeceğiz. Milli bayramlar yıllardır olduğu gibi kutlanmaya devam edecek. Zafer Partisi olarak bu konunun üzerine hassasiyetle düşmeye devam edeceğiz."