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Çankırı’da ‘ilköğretim haftası’ kutlandı

Çankırı’da ‘ilköğretim haftası’ kutlandı
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Çankırı’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla ‘ilköğretim haftası’ kutlandı.

Çankırı'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 'ilköğretim haftası' kutlandı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Çankırı'da da binlerce öğrenci ders başı yaptı. Eğitim öğretim yılının ilk günü kapsamında sabah saatlerinde öğrenciler Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra şehir merkezinde bulunan Karatekin İlkokulu'nda devam eden program çeşitli etkinliklerle son buldu.

Programa, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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