Çanakkale'de UMKE kapsamında hastane afet ve acil durum planı eğitimi yapıldı

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Çanakkale'de, UMKE Temel Faaliyetleri çerçevesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim süresince; afet ve acil durumlarda hastanelerin etkin müdahale kapasitesinin artırılması, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi, görev ve sorumlulukların doğru şekilde yerine getirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Afetlere karşı hazırlıklı, koordineli ve güçlü bir sağlık sistemi için eğitim ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitime katkı sağlayan eğitmenlerimize ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı