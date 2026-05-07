Haberler

Hıdırellez coşkusu BUÜ'yü sardı

Hıdırellez coşkusu BUÜ'yü sardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Bahar Şenliği, çeşitli etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Rektör Yılmaz, Türk ve akraba toplulukları öğrencilerinin aidiyet duygusunu güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen "Geleneksel Hıdırellez Bahar Şenliği", Görükle kampüsünde gerçekleştirildi.

TÜDAM bahçesinde yapılan etkinlikte; öğrenci topluluklarının stantlarından okçuluk talimlerine, akıl oyunlarından geleneksel yarışmalara kadar pek çok aktivite yer aldı. Şenlik kapsamında düzenlenen Türk Dünyası Bilgi Yarışması'nın ödül töreni ve akşam yakılan geleneksel Hıdırellez ateşi katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 27 uygulama ve araştırma merkezi içerisinde TÜDAM'ın, sahip olduğu fiziksel imkanlar ve sosyal atmosferiyle müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Araştırma üniversitesi kimliğiyle kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini ifade eden Rektör Yılmaz, üniversitede eğitim gören yaklaşık 5 bin 500 Türk ve akraba topluluklar öğrencisinin aidiyet duygusunu güçlendirmek adına bu merkezin sunduğu imkanların kritik önemde olduğunu belirtti. Yılmaz, baharın dönümünü simgeleyen bu özel günün üniversite çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Ferhat Kurtulmuş ise Hıdırellez'in Türkistan'dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan kadim bir ata mirası olduğunu hatırlattı. Baharın müjdelenmesinin yanı sıra kültürel derinliği olan yoğurt mayalama, ateşten atlama ve gül ağacına dilek asma gibi ritüellerin önemine değinen Kurtulmuş, bu tür etkinliklerin farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerle kültürel bağları güçlendirmek adına stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Şenliğin birleştirici gücüne olan inançlarını vurgulayan Kurtulmuş, destek veren tüm paydaşlara ve katılımcılara teşekkür ederek keyifli bir etkinlik diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
En net görüntü! İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

En net görüntü! İşte ODTÜ'deki olayların başlama anı
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu
MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip

YILDIRIMHAN'ın bu özelliği sınıf atlattı! Türkiye ilk 5 ülke içinde