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Bursa'da YKS'ye son dakika koşusu

Bursa'da YKS'ye son dakika koşusu
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Bursa'da YKS'ye giren öğrenciler, sınav salonlarına son dakikada yetişmek için koşuşturdu. Polis ekipleri trafiği açarak destek verdi, veliler ise büyük heyecan yaşadı.

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren birçok öğrenci, sınav salonlarına son dakikada yetişti.

2 milyon 425 bin 560 adayın yarıştığı YKS'nın yapıldığı okulların kapı önlerinde yoğun stres ve heyecan yaşandı. Öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak salonlara girdi. Polis ekipleri trafiği açmak ve öğrencilerin zamanında yetişmesini sağlamak için destek verdi. Zaman zaman kapı önlerinde bekleyen veliler de, geç kalan öğrencileri hızlı olmaları konusunda uyardı. Özellikle Mihraplı, Merinos ve Çekirge çevresindeki okullarda öğrencilerin koşarak sınav binalarına girdiği görüldü. Veliler okul kapılarında büyük heyecan yaşarken, bazı öğrenciler dakikalarla yarıştı. Yaşanan son dakika koşuları kameralara da yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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