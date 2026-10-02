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Burhaniye Pelitköy'de çocuklara 60 parça kıyafet yardımı ulaştırıldı

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Burhaniye Pelitköy'de çocuklara 60 parça kıyafet yardımı ulaştırıldı
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Burhaniye Pelitköy'de, Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönderdiği 60 parça kıyafet yardımı çocuklara ulaştırıldı. Dağıtımın çocukların ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra yüzlerinde tebessüm oluşturması hedeflendi; dayanışma ve yardımlaşma kültürüne katkı sunduğu belirtildi.

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gönderilen 60 parça kıyafet yardımı, Pelitköy Mahallesi'ndeki çocuklara ulaştırıldı. Pelitköy Camii İmam Hatibi Hakan Sezen aracılığıyla gerçekleştirilen dağıtımda, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet desteği sağlandı.

Yardım çalışması, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yüzlerinde tebessüm oluşturmayı da amaçladı. Mahallede gerçekleştirilen yardım faaliyetinin, dayanışma ve yardımlaşma kültürüne katkı sunduğu ifade edilirken, desteğin ulaştırılmasında emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı ve katkı sağlayanlara teşekkür edildi. İyiliğin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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