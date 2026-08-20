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Burhaniye'de Müftülük Personeline Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Burhaniye'de Müftülük Personeline Bağımlılıkla Mücadele Semineri
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Burhaniye İlçe Müftülüğü personeline yönelik İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi. Psikolog Alev Topçu, bağımlılık türleri, korunma yolları ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi; 70 kişinin katıldığı seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Burhaniye ilçesinde, Müftülük personeline bağımlılıkla mücadele farkındalık semineri düzenlendi. Psikolog Alev Topçu'nun konuşmacı olarak katıldığı seminere 70 kişi katıldı.

Burhaniye'de İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik bağımlılıkla mücadele farkındalık semineri düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, Psikolog Alev Topçu tarafından bağımlılık türleri, korunma yolları ve mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Seminer, personelin sorularının yanıtlanması ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Seminere izleyen müftü Mehmet Tüfekçioğlu, Psikolog Alev Topçu ve seminere katılan din görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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