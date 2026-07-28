Kur'an kursu öğrencilerinden yüzme keyfi

Burhaniye ilçesinde, müftülüğün camilerde açtığı yaz Kur'an kursları devam ederken, kursa katılan öğrenciler hocaları eşliğinde yüzme havuzuna girdi. Manevi rehber Mustafa Şen ve Murat Porsuk öncülüğünde havuzda yüzen öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi.

Burhaniye'de Kur'an kursu öğrencileri müftülük manevi rehberlerinden Mustafa Şen ve Murat Porsuk öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yüzme havuzuna girdi. Eğitmenlerin öncülüğünde yüzme öğrenen öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür eden manevi rehber Mustafa Şen, "Bugün öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezindeki Kur'an kursu öğrencileri ile birlikte ilçemizde yeni faaliyete giren Gençlik ve Spor Bakanlığının yüzme havuzuna geldik. Öğrencilerimiz eğlenceli vakit geçirdi. Öğrencilerimize yapmış oldukları Kur'an çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı