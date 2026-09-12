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Burhaniye’de Kaymakam Atilla, minik öğrencilerle bir araya geldi

Burhaniye’de Kaymakam Atilla, minik öğrencilerle bir araya geldi
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Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Cumali Atilla, Yıldız Özsaraç Anaokulu’nu ziyaret etti.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Cumali Atilla, Yıldız Özsaraç Anaokulu'nu ziyaret etti. Kaymakama, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mustafa Gümüş eşlik etti.

Yıldız Özsaraç Anaokulu'nu ziyaret eden kaymakam minik öğrencilerle sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Mustafa Gümüş Yıldız Özsaraç Anaokulu'nu 'Uyum Haftası' 'Uyum Haftası' münasebetiyle ziyaret ettiler. Uyum haftasına katılım gösteren veliler, öğrencileri ve öğretmenlerle sohbet ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Minik öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Atilla, başarı dileğinde bulundu. Kaymakam ve beraberindekiler minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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