Burhaniye'de 16 kuaförlük öğrencisi huzurevi sakinlerine saç ve cilt bakımı yaptı

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı öğrencileri Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret etti. Yaşlıların ellerini öpen ve sohbet eden gençler, yaşlıların saçlarını keserken cilt bakımlarını yaptı.

Burhaniye Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitimine devam eden erkek kuaförlüğü ve kadın kuaförlüğü dalları öğrencileri Cumhuriyetin kuruluşunun 103.Yıl Dönümü nedeniyle Kenan Sucuoğlu Huzur evini ziyaret etti. 2 öğretmen ve 16 öğrenci ile yapılan ziyarette huzurevinde bulunan yaşlılardan isteyenlerin saç kesimleri ve bakımları, tırnak ve cilt bakımı işlemleri yapıldı. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaretten huzurevi sakinleri çok memnun oldu. Kenan Sucuoğlu Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler, ziyarete katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı