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Burdur’da yeni eğitim öğretim yılı başladı: 41 bin 943 öğrenci ders başı yaptı

Burdur’da yeni eğitim öğretim yılı başladı: 41 bin 943 öğrenci ders başı yaptı
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Burdur’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Burdur'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Kent genelinde 239 okulda 41 bin 943 öğrenci ders başı yaparken, yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler, çalan ilk ders ziliyle birlikte okullarına kavuştu. Burdur genelinde 239 okulda, 2 bin 392 sınıfta, 3 bin 767 öğretmen ve 41 bin 943 öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Burdur Cumhuriyet İlkokulu'nda tören gerçekleştirildi. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Gösterilerin ardından okula ilk kez başlayan 1. sınıf öğrencileri, 4. sınıf öğrencileri tarafından sınıflarına götürüldü. Minik öğrenciler ilk ders gününün heyecanını yaşarken, velileri de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Törenin ardından Vali Tülay Baydar Bilgihan ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, milletvekilleri Mustafa Oğuz ve İzzet Akbulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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