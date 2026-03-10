Haberler

Burdur'da Fenalaşarak Hayatını Kaybeden Öğretmen Toprağa Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Yeliz Özge Toyman, evinde fenalaşarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze töreni Sultandere mezarlığında gerçekleştirildi.

BURDUR'da evinde fenalaşarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Yeliz Özge Toyman (47) toprağa verildi.

Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Yeliz Özge Toyman dün sabah evinde fenalaştı. Haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Toyman burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Toyman için bugün Sultandere mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, öğretmenler, öğrenciler ve yakınları katıldı. Toyman kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Öğrencilerinin karanfil bıraktığı mezarına Toyman'ın yazdığı 'Düşten kaleme' kitabı da konuldu.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

Dünyanın öbür ucuna giden İranlı kadın sporculara çağrı geldi