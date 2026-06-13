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Burdur'da 2 bin 317 öğrenci LGS heyecanı yaşıyor

Burdur'da 2 bin 317 öğrenci LGS heyecanı yaşıyor
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Burdur'da LGS kapsamında 16 okulda düzenlenen merkezi sınavda 2 bin 317 öğrenci ter döktü. Veliler okul bahçelerinde heyecanla beklerken, sınav 12.50'de sona erecek.

Burdur'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 16 okulda düzenlenen merkezi sınavda 2 bin 317 öğrenci için heyecan yaşanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Burdur'da da yoğun katılımla başladı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Veliler, okul bahçelerinin dışında çocukları için dua edip heyecanla bekledi. Kent genelinde 16 okulda kurulan 141 salonda toplam 2 bin 317 öğrenci sınavda ter döktü. Saat 09.30'da sözel oturumla başlayan sınav 12.50'de sayısal oturumun tamamlanmasıyla sona erecek. Sınav süresince okulların çevresinde güvenlik önlemleri alındı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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