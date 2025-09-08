Burdur’da İlköğretim Haftası Kutlandı

BURDUR'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Vali Süleyman Oğuz İlkokulu'nda devam etti. Buradaki törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Belediye Başkan Vekili Atam Gülcü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu, folklor gösterisi sundu.

Törende konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, 2023- 2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Burdur'un bir eğitim şehri olduğunu söyleyen Vali Bilgihan, "Eğitim, bir toplumun öne çıkacağı, geleceğini inşa edeceği en önemli alandır. Burdur, velilerimizin hassasiyeti, öğretmenlerimizin tecrübesi ve çocuklarımızın bilgiyle donanmasıyla eğitimde marka şehir olma yolunda ilerlemektedir" dedi.

Eğitimin 3 sac ayağından oluştuğunu belirten Vali Bilgihan, "Eğitim yöneticilerinin sürece hakimiyeti, öğretmen ve velilerin iş birliği, öğrencilerin uyumu sağlandığında çocuklarımızın geleceği için doğru adımlar atılmış olur" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, "Bugün 243 okulumuzda, 41 bin 405 öğrencimiz, 3 bin 622 öğretmenimiz, 411 yöneticimizle 2025- 2026 eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Hiç şüphesiz ki toplumların kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesinde en etkili unsur eğitimdir. Bu nedenle bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğu bilinciyle temel eğitimden ortaöğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın hak ettiği eğitimi almaları için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm imkanlarını seferber etmekte ve eğitim alanında da büyük adımlar atılmaktadır. Bu nedenle; umutlarımızı tazelediğimiz, hedeflerimizi büyüttüğümüz ve geleceğe güvenle yürüdüğümüz anlamlı bir yolculuğun başlangıcındayız" dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz da yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Şiirlerin okunması ve folklor gösterisinin ardından protokol üyeleri okul bahçesine ağaç dikti. Sınıfların gezilmesinin ardından tören sona erdi.