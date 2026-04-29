Buldan MYO 'Çağrı Odaklı Proje Yazma Kampı' projesine ev sahipliği yapacak

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, ÜNİDES 6. Dönem kapsamında kabul edilen "Çağrı Odaklı Proje Yazma Kampı" projesine ev sahipliği yapacak. 7-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek kampta 40 genç, ulusal ve uluslararası fon programlarına proje hazırlama eğitimi alacak.

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) 6. Dönem kapsamında önemli bir projeye imza attı. Yürütücülüğünü Buldan MYO Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu ile Pamukkale Üniversitesi Genç Ofis'in üstlendiği "Çağrı Odaklı Proje Yazma Kampı (İleri Düzey): Erasmus+ / ESC / ÜNİDES / IPA Başvuru Uygulamaları" isimli ulusal ölçekli çalışma kabul edildi.

Proje kapsamında 7-9 Mayıs tarihleri arasında Buldan Meslek Yüksekokulu'nda kapsamlı bir eğitim kampı gerçekleştirilecek. Gençlerin ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje yazma kapasitelerini artırmayı hedefleyen çalışma, Buldan MYO Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu danışmanı Öğr. Gör. Nuray Keskin koordinatörlüğünde hazırlandı. Proje başvurusu, topluluk adına Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Büşra Öztürk tarafından yapıldı.

Beş haftalık bir takvim çerçevesinde planlanan programda, katılımcıların yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, Erasmus+, ESC, ÜNİDES ve IPA gibi çağrıları analiz ederek profesyonel başvuru dosyaları hazırlama becerisi kazanması amaçlanıyor. Eğitim süreci mentorluk destekli ve çıktı odaklı bir modelle yürütülecek.

Projede 18-29 yaş arası, öğrenci toplulukları veya sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan, proje süreçlerine ilgi duyan ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile yeni mezunlar yer alacak. Katılımcıların 30'u Denizli ve çevresinden, 10'u ise Türkiye genelinden seçilecek.

Buldan MYO'da gerçekleştirilecek kamp sonunda gençlerin somut proje dosyaları hazırlamaları, fon okuryazarlığı kazanmaları ve yerel sorunlara küresel çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Projenin aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor. - DENİZLİ

