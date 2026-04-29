Buldan MYO 'Çağrı Odaklı Proje Yazma Kampı' projesine ev sahipliği yapacak
Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, ÜNİDES 6. Dönem kapsamında kabul edilen "Çağrı Odaklı Proje Yazma Kampı" projesine ev sahipliği yapacak. 7-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek kampta 40 genç, ulusal ve uluslararası fon programlarına proje hazırlama eğitimi alacak.

Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) 6. Dönem kapsamında önemli bir projeye imza attı. Yürütücülüğünü Buldan MYO Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu ile Pamukkale Üniversitesi Genç Ofis'in üstlendiği "Çağrı Odaklı Proje Yazma Kampı (İleri Düzey): Erasmus+ / ESC / ÜNİDES / IPA Başvuru Uygulamaları" isimli ulusal ölçekli çalışma kabul edildi.

Proje kapsamında 7-9 Mayıs tarihleri arasında Buldan Meslek Yüksekokulu'nda kapsamlı bir eğitim kampı gerçekleştirilecek. Gençlerin ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje yazma kapasitelerini artırmayı hedefleyen çalışma, Buldan MYO Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Topluluğu danışmanı Öğr. Gör. Nuray Keskin koordinatörlüğünde hazırlandı. Proje başvurusu, topluluk adına Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Büşra Öztürk tarafından yapıldı.

Beş haftalık bir takvim çerçevesinde planlanan programda, katılımcıların yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, Erasmus+, ESC, ÜNİDES ve IPA gibi çağrıları analiz ederek profesyonel başvuru dosyaları hazırlama becerisi kazanması amaçlanıyor. Eğitim süreci mentorluk destekli ve çıktı odaklı bir modelle yürütülecek.

Projede 18-29 yaş arası, öğrenci toplulukları veya sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan, proje süreçlerine ilgi duyan ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile yeni mezunlar yer alacak. Katılımcıların 30'u Denizli ve çevresinden, 10'u ise Türkiye genelinden seçilecek.

Buldan MYO'da gerçekleştirilecek kamp sonunda gençlerin somut proje dosyaları hazırlamaları, fon okuryazarlığı kazanmaları ve yerel sorunlara küresel çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Projenin aynı zamanda bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

Bakan Bayraktar maden firmalarına resti çekti! Bunu yapmayanlar yandı
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak

3. Dünya savaşının ayak sesleri! Bu iddia doğruysa vay halimize
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Ederson Samandıra'yı da karıştırdı

Durmak bilmiyor! Olay adam Samandıra'yı da karıştırdı
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak