Buca Belediyesi, YKS tercih günlerinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor

Buca Belediyesi, YKS tercih günlerinde öğrenciler için, 8 Ağustos'a kadar uzman rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Buca Belediyesi ve Radikal Dershanesi iş birliği ile düzenlenen Tercih Günleri kapsamında, gençlere Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM) ve Buca Belediyesi önündeki stantlarda danışmanlık hizmeti sunuluyor. Randevu almak için telefon numaraları verildi.

Buca Belediyesi, YKS tercih günlerinde öğrenciler için, 8 Ağustos'a kadar uzman rehber öğretmenlerden ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Buca Belediyesi ve Radikal Dershanesi iş birliği ile YKS Tercih Günleri düzenlendi. 8 Ağustos'a kadar sürecek Tercih Günleri kapsamında, Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi (BEM) ile Buca Belediyesi önündeki stantlarda 09.30-17.30 saatlerinde alanında uzman eğitimciler tarafından gençlere danışmanlık hizmeti veriliyor.

Ücretsiz danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin, 0 232 439 10 10 (Dahili 3535 – 3536) ve 0 232 216 21 47 numaralı telefonları arayarak randevu almaları ve yanlarında sınav sonuç belgelerini getirmeleri yeterli olacak.

ERHAN KILIÇ: "DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Yıl boyunca öğrencilerin yanında olduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları bu yolda gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.