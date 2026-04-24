BŞEÜ, uluslararası sıralamada önemli yükseliş gösterdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel performansını değerlendiren SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı. Scopus verilerine dayalı hazırlanan sıralamada üniversite, uluslararası görünürlüğünü artırarak üst sıralara yükseldi. Elde edilen sonuçlar, BŞEÜ'nün bilimsel üretkenliğinde istikrarlı bir gelişim gösterdiğini ortaya koydu. Alan bazlı değerlendirmelerde de önemli dereceler elde eden üniversite; Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık alanında Türkiye'de 12'nci, İnşaat ve Yapı Mühendisliği alanında 21'inci, Enerji alanında 22'nci ve İşletme, Yönetim ve Muhasebe alanında 29'uncu sırada yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Zafer Asım Kaplancıklı, "SCImago değerlendirme sisteminin atıf etkisi, yayın kalitesi ve akademik etki gibi kriterlere dayalı olarak yapılan bir değerlendirme olduğunu biliyoruz. Bu sonuçlar da üniversitemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü daha da güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Son yıllarda üniversitemizde artan akademik yayın sayısı, araştırmacı çeşitliliğinin genişlemesi ve disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşması bu yükselişte önemli rol oynamıştır. SCImago 2026 sonuçlarında elde ettiğimiz bu başarı, üniversitemizin bilimsel üretim gücünün ve uluslararası görünürlüğünün geldiği noktayı göstermektedir. Bu başarıyı daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı