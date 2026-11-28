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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri, geliştirdikleri misvak kıllı mekanik titreşimli diş fırçası tasarımıyla ulusal yarışmada ikincilik ödülü kazandı.

Ostim Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 2026 Ulusal Buluş ve Tasarım Fikirleri Yarışması'na (UBUTA) katılan BŞEÜ öğrencileri, "NEXORA: Misvak Kıllı Mekanik Titreşimli Diş Fırçası" adlı projeleriyle tasarım tescili kategorisinde ikinciliğe layık görüldü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur'un akademik danışmanlığında, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Lalezar Eker ve Nehir Tılıç tarafından geliştirilen proje, doğal malzemeleri ağız ve diş sağlığına yönelik teknolojik çözümlerle buluşturdu. 'Geleceğin Buluşları OSTİMTech'te Şekilleniyor' temasıyla düzenlenen yarışmada ön değerlendirme aşamasını geçen proje, 25 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen proje pazarında sergilendi.

OSTİM Teknik Üniversitesi, MÜSİAD, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile patent firmalarının temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilen tasarım, ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı