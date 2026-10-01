BŞEÜ, HBYS'yi sağlık yönetimi öğrencilerine bedelsiz olarak açtı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve uygulamalı eğitim imkanlarını artırmak amacıyla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'ni (HBYS) dijital eğitim altyapısına kazandırdı.

Rektörlüğün girişimleri sonucunda bedelsiz olarak kullanıma sunulan HBYS, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin kullanımına açıldı. Sistem sayesinde öğrencilerin sağlık kurumlarında kullanılan bilgi yönetim süreçlerini uygulamalı olarak deneyimlemeleri, dijital sağlık uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinde dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık kurumlarının yönetim süreçlerine hakim, teknolojiyi etkin kullanabilen ve uygulama deneyimine sahip insan kaynağının yetiştirilmesi önem taşıyor. Eğitim amacıyla kullanılacak HBYS ile öğrencilerin sağlık kurumlarında kullanılan dijital bilgi yönetim süreçlerini yakından tanımaları ve bu uygulamaları eğitim ortamında deneyimlemeleri sağlanacak.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulama deneyimiyle pekiştirmelerini önemsiyoruz. Sağlık sektöründe dijital teknolojilerin kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde, öğrencilerimizin bu sistemleri eğitim ortamında tanımaları ve deneyimlemeleri, mesleki gelişimleri açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır. Üniversitemiz olarak öğrencilerimizi değişen çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaya, eğitim altyapımızı geliştirmeye ve uygulamalı eğitim imkanlarını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı