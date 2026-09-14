BRIDGE Projesi Heyeti, İnönü Üniversitesini ziyaret etti

Malatya'da 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Engelleri Aşın Derneği (ENDER) bünyesinde gerçekleştirilen BRIDGE (Building Resources for Inclusive Development, Guidance and Engagement for Disabled People) Projesi kapsamında kente gelen uluslararası heyet, İnönü Üniversitesini ziyaret etti.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, proje heyetiyle bir araya geldi.Görüşmeye Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Tayyar Emre ve Engelsiz İnönü Koordinatörü Osman Şahin de katıldı.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılmasına ve kapsayıcı sosyal çevrelerin oluşturulmasına katkı sunan uluslararası projelerin önemli olduğunu ifade etti. Şad, uluslararası heyeti İnönü Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımını desteklemek amacıyla yürütülen BRIDGE projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Engelli bireylerin ve bakım verenlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında mikro ayrımcılık, kalıplaşmış yargılar ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye, İspanya, Polonya ve Bulgaristan'dan gelen psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, özel eğitim öğretmenleri ve gençlik çalışanlarından oluşan 18-30 yaş aralığındaki genç profesyonellerin yer aldığı proje ile kapsayıcı ve erişilebilir sosyal çevrelerin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı