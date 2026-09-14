Haberler

BRIDGE Projesi Heyeti, İnönü Üniversitesini ziyaret etti

BRIDGE Projesi Heyeti, İnönü Üniversitesini ziyaret etti
Güncelleme:
+31 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya’da 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Engelleri Aşın Derneği (ENDER) bünyesinde gerçekleştirilen BRIDGE (Building Resources for Inclusive Development, Guidance and Engagement for Disabled People) Projesi kapsamında kente gelen uluslararası heyet, İnönü Üniversitesini ziyaret etti.

Malatya'da 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Engelleri Aşın Derneği (ENDER) bünyesinde gerçekleştirilen BRIDGE (Building Resources for Inclusive Development, Guidance and Engagement for Disabled People) Projesi kapsamında kente gelen uluslararası heyet, İnönü Üniversitesini ziyaret etti.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, proje heyetiyle bir araya geldi.Görüşmeye Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Tayyar Emre ve Engelsiz İnönü Koordinatörü Osman Şahin de katıldı.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılmasına ve kapsayıcı sosyal çevrelerin oluşturulmasına katkı sunan uluslararası projelerin önemli olduğunu ifade etti. Şad, uluslararası heyeti İnönü Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımını desteklemek amacıyla yürütülen BRIDGE projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Engelli bireylerin ve bakım verenlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında mikro ayrımcılık, kalıplaşmış yargılar ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye, İspanya, Polonya ve Bulgaristan'dan gelen psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, özel eğitim öğretmenleri ve gençlik çalışanlarından oluşan 18-30 yaş aralığındaki genç profesyonellerin yer aldığı proje ile kapsayıcı ve erişilebilir sosyal çevrelerin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Koltuğuna talip biri var! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın

Arda'yı açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Kerem Aktürkoğlu'nun kader maçı

Ya herro ya merro! Kaderini bu akşam kendisi belirleyecek

Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler