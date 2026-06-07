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Bozdoğan MYO öğrencisi İrlanda'da staj yapacak

Bozdoğan MYO öğrencisi İrlanda'da staj yapacak
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Bozdoğan MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencisi Mina Naz Ersan, Erasmus+ programı kapsamında İrlanda'daki Kildare Wildlife Rescue Centre'da yaban hayatı rehabilitasyonu stajı yapmaya hak kazandı.

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencisi Mina Naz Ersan, Erasmus+ (KA131) Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Programı kapsamında İrlanda'da staj yapmaya hak kazandı.

Başarılı öğrenci Mina Naz Ersan, stajını İrlanda'da yaban hayatı rehabilitasyonu alanında faaliyet gösteren Kildare Wildlife Rescue Centre'da gerçekleştirecek. Ersan, staj süresince merkezde yürütülen yaban hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı bulurken, uygulamalı çalışmalara da aktif olarak katılacak.

Uluslararası staj programı sayesinde Mina Naz Ersan'ın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesi, farklı çalışma yöntemlerini yakından tanıması ve alanındaki uygulamaları uluslararası bakış açısıyla değerlendirmesi hedefleniyor.

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencileri Mina Naz Ersan'ın önemli bir başarıya imza attığı belirtilerek, "Öğrencimizi tebrik ediyor, Erasmus+ staj sürecinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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