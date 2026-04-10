Minikler trafik güvenliğini jandarmadan öğrendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde, ilkokul öğrencilerine yönelik "Jandarma Tanıtımı ve Trafik Güvenliği Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Doğu Kan Altın'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Sinop İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği, gösteri köpek unsuru ile Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş Timleri tarafından Çattepe İlkokulu öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Toplam 38 öğrencinin katıldığı eğitimde; yaya ve okul geçitlerinde doğru hareket tarzı, bisiklet kullanımı ve güvenli oyun alanları, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ile genel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim kapsamında ayrıca akülü araçlar ve trafik jandarması bisikletleri ile uygulamalı trafik parkuru kurularak öğrencilerin etkinliğe aktif katılımı sağlandı.

Program sonunda öğrencilere 38 adet Trafik Jandarması boyama kitabı dağıtıldı. - SİNOP

