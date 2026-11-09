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Boyabat MYO öğrencileri üç yangın noktasına eş zamanlı müdahale eğitimi aldı

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Boyabat MYO öğrencileri üç yangın noktasına eş zamanlı müdahale eğitimi aldı
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Sinop Üniversitesi Boyabat MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine orman yangınlarına müdahale eğitimi verildi. Eğitimde hortum hattı kurma ve üç ayrı yangının başladığı senaryoda eş zamanlı müdahale becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yönelik orman yangınlarına müdahale eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere ormanlık arazide hortum hattı kurma, hortum taşıma ve zorlu arazi şartlarında yangına müdahale konularında uygulamalı eğitim verildi.

Senaryo gereği, ormanlık alanda birinci noktada başlayan yangına müdahale eden ekiplere, yangının ikinci bir noktaya sıçradığı bilgisi verildi. Bunun üzerine ekipler, mevcut hat üzerinden bir kol ayırarak ikinci bir müdahale hattı oluşturdu. Her iki hatta da fiksasyon bağlantıları yapılarak yangına müdahale sürdürüldü.

Senaryonun devamında, yangından etkilenen yabani bir hayvanın uzak bir bölgede yere yığılması üzerine üçüncü bir yangın noktası oluşturuldu. Ekipler, ilave hortum hattı kurarak bu bölgeye de müdahale etti.

Aynı bölgede farklı zamanlarda üç ayrı yangının başladığı senaryo üzerinden gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin birden fazla noktada çıkan orman yangınlarına eş zamanlı müdahale, ekip koordinasyonu ve hortum hattı kurma becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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