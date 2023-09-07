Bosna Hersek'te düzenlenen yaz okulunda çocuklara diplomaları verildi

Bosna Hersek'in Kiseljak kentinde Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Bosna Hersek İslam Birliğince organize edilen yaz okuluna katılan çocuklara törenle diplomaları verildi.

Kiseljak Vakıf Merkezi'ndeki konferans salonunda düzenlenen törene, KOMEK Yurtdışı Kursları Koordinatörü Erdoğan Nükte, Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Kiseljak Baş İmamı Kenan Bajric, çocuklar ve velileri katıldı.

Bosna Hersek genelinde yaklaşık 300 çocuğun katıldığı yaz okulunun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törende, çocuklara diploma ve hediyeler verildi.

Nükte, etkinliğin üç yıldır organize edildiğini belirterek "Konya'da uyguladığımız dinimiz, değerlerimiz ve spor modüllerinden oluşan eğitim programlarını burada da uyguladık." dedi.

Baş İmam Bajric de yaz okulunun üç yıldır organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destekleri için KOMEK ve YEE'ye teşekkür etti.

Çocuklardan Melika Mujic, yaz okuluna katıldığı için mutlu olduğunu ifade eti.

Katılımcı Dzenan Dedic de "Her gün Kur'an-ı Kerim okuduk, pikniğe, havuza gittik ve spor yaptık. Yaz okulu çok eğlenceli geçti." diye konuştu.???????