Bolvadin eğitiminde ilçenin göğsünü kabartan başarı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Alkasan İlkokulu öğrencisi Zeynep Alya Eseringü, il genelinde düzenlenen anlamlı yarışmada büyük bir başarı elde ederek ilçenin göğsünü kabarttı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kahraman Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasında, Bolvadin Alkasan İlkokulu öğrencisi Zeynep Alya Eseringü, sergilediği üstün performans ve yeteneğiyle jürinin beğenisini kazanarak il birincisi seçildi. Vatan ve asker sevgisini tuvaline yansıtan küçük Zeynep, kazandığı bu dereceyle Bolvadin'e büyük bir gurur yaşattı.

Elde edilen bu anlamlı başarının ardından Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, İl Birincisi olan Zeynep Alya Eseringü'yü, ona destek olan öğretmenini ve okul müdürünü makamında kabul etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı