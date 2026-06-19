Haberler

Bolvadin eğitiminde ilçenin göğsünü kabartan başarı

Bolvadin eğitiminde ilçenin göğsünü kabartan başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Kahraman Mehmetçik ve Vatan' konulu resim yarışmasında Bolvadin Alkasan İlkokulu öğrencisi Zeynep Alya Eseringü il birincisi oldu. Başarısının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından makamında kabul edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Alkasan İlkokulu öğrencisi Zeynep Alya Eseringü, il genelinde düzenlenen anlamlı yarışmada büyük bir başarı elde ederek ilçenin göğsünü kabarttı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kahraman Mehmetçik ve Vatan" konulu resim yarışmasında, Bolvadin Alkasan İlkokulu öğrencisi Zeynep Alya Eseringü, sergilediği üstün performans ve yeteneğiyle jürinin beğenisini kazanarak il birincisi seçildi. Vatan ve asker sevgisini tuvaline yansıtan küçük Zeynep, kazandığı bu dereceyle Bolvadin'e büyük bir gurur yaşattı.

Elde edilen bu anlamlı başarının ardından Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, İl Birincisi olan Zeynep Alya Eseringü'yü, ona destek olan öğretmenini ve okul müdürünü makamında kabul etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 gün önce evlenmişlerdi! Ünlü şarkıcı ilk çocuğuna hamile

20 gün önce evlenmişlerdi! Balayında çocuk müjdesi geldi

Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti