Haberler

Bolu'da binlerce üniversite adayı AYT için ter döküyor

Bolu'da binlerce üniversite adayı AYT için ter döküyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da YKS'nin AYT oturumuna giren adaylar ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarına destek oldu.

Bolu'da üniversite hayali kuran binlerce aday, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) ter dökerken; heyecanlı aileleri ise okul bahçelerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarının sınav heyecanına ortak oldu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (TYT) tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması kuralı gereği, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına aday alımı yapılmadı ve kapılar kapatıldı.

Adaylar içeride ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde ve çevresinde çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Mart'tan beri aranıyordu! Aysel Yıldırım cinayete kurban gitmiş

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı

5 dolarla geldi, üç dakikada milyoner oldu
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Adapazarı'nda sokakta vurduğu husumetlisine kemeriyle turnike yaptı; O anlar kamerada

Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Ölmesin diye turnike yaptı
İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor

İlçe seferber oldu! 15 yaşındaki Fatma İrem her yerde aranıyor
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...