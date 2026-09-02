Bolu'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Bolu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul ve çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı'nda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıda okul ve çevrelerinin güvenliği, risk oluşturan alanlar, öğrenci servisleri ve güzergahları, trafik güvenliği ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Kurumların görev ve sorumlulukları ile alınması gereken ilave tedbirler de görüşüldü. Vali Abdulaziz Aydın, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, okul çevrelerinde güvenliği tehdit edebilecek unsurların yakından takip edilmesini istedi. Aydın, gerekli tedbirlerin zamanında alınması ve ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesi talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı