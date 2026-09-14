Haberler

Bolu’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ilk ders ziliyle başladı

Bolu’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ilk ders ziliyle başladı
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Kültür İlkokulu’nda düzenlenen resmi törenle başladı.

Bolu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı, Kültür İlkokulu'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Yeni dönemde il genelinde toplam 52 bin 723 öğrenci ders başı yaptı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın katılımıyla saat 08.45'te Kültür İlkokulu'nda gerçekleştirilen açılış programında, öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim yılının heyecanını yaşadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflar doldu.

52 bini aşkın öğrenci sıralardaki yerini aldı

İl genelinde 242 okul ve kurumda, 2 bin 729 sınıfta 4 bin 764 öğretmenin görev yapacağı 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayılarının kademelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Okul öncesi 5 bin 759 öğrenci, ilkokul 14 bin 897 öğrenci, ortaokul 15 bin 354 öğrenci, ortaöğretim 16 bin 713 öğrenci. Törende sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, yeni dönemin öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe! Çok sayıda asker esir alındı

Cephede tüm hesaplar altüst oldu! Onlarca askeri tek tek esir aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Bursaspor tribünlerinde tüyleri diken diken eden anlar! Gökhan Kırdar'la 'Cendere' şovu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi

Kozinoğlu dosyasında “Bu kadarı tesadüf olamaz” dedirten olay
Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti

Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti
Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

Kozinoğlu dosyasında esrarengiz Kurtlar Vadisi detayı
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde