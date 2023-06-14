Boğazkale'de ortaokul öğrencileri şiir dinletisi düzenledi

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Yekbas Şehit İsa Höçük Ortokulu öğrencileri tarafından "Bir Hayal Gerçek Oluyor Şiir Dinletisi" düzenlendi. Programa ilçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat ve Türkçe öğretmeni Seher Göktaş da katıldı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Yekbas Şehit İsa Höçük Ortokulu öğrencileriyle Türkçe öğretmeni Seher Göktaş koordinesinde "Bir Hayal Gerçek Oluyor Şiir Dinletisi" Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat ve Türkçe öretmeni Göktaş'ın da birer şiir seslendirdiği dinleti katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Programa, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.