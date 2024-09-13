Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Dinlenme Odası' Çeviri Hatası

Boğaziçi Üniversitesi'nde personel dinlenme odasının İngilizce çevirisine 'listening room' yazıldı.Konteynerın kapısına da 'Personel dinlenme odası' yazıldı. Yazının altına İngilizcesi eklendi. İngilizce çevirisnde 'staff listening room' yazılı.

Ancak 'listening' 'dinlemek' eylemini tanımlarken, personelin dinlenmesini tarif eden İngilizce kelime 'resting.' Bunun haricinde söz konusu alanı belirtmek için 'staff room' yeterli bir tabir.