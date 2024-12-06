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Boğaziçi Çevre Ödülleri 4. Kez Sahiplerini Buluyor!

Boğaziçi Çevre Ödülleri 4. Kez Sahiplerini Buluyor!
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Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen 4. Boğaziçi Çevre Ödülleri, çevre ve sürdürülebilirlik temasında bu yıl da fark yaratmaya hazırlanıyor. Ödüller, çevreye duyarlı çalışmalarıyla fark yaratan kişi ve kurumlara takdim edilecek. Bu yıl 13 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall'de gerçekleştirilecek törende, yılın en çevreci isimleri ve kurumları ödül alacak.

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen 4. Boğaziçi Çevre Ödülleri, çevre ve sürdürülebilirlik temasında bu yıl da fark yaratmaya hazırlanıyor.

Geçmiş yıllarda Şahika Ercümen, Nil Karaibrahimgil, Demet Evgar, Mert Fırat, Manga ve Fazıl Say gibi kamuoyunda yankı uyandıran isimlerin yanı sıra birçok değerli kurum ve kuruluşun ödül aldığı bu prestijli tören, bu yıl 13 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall'de gerçekleştirilecek.

Halk ve jüri oylamasıyla 15 farklı kategoride kazananlarının belirlendiği ödüller, çevreye duyarlı çalışmalarıyla fark yaratan kişi ve kurumlara takdim edilecek. Boğaziçi Çevre Ödülleri, yılın en çevreci isimlerini onurlandırarak, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Ünlü İsimler de Yer Alıyor!

Sunuculuğunu Doğan Akdoğan'ın yapacağı ödül töreninde, Türk rock müziğinin efsane ismi TNK sahne alacak. Konukların arasındaysa Ulaş Tuna Astepe gibi önemli isimler yer almakta.

Bu Unutulmaz Geceyi Kaçırma!

Etkinliğe özel sürprizler ve unutulmaz anlarla dolu bu özel gecede yer almak için bilet almayı unutma. 4. Boğaziçi Çevre Ödülleri gecesini canlı izleme fırsatı seni bekliyor!

Etkinliğe katılmak için: https://biletino.com/tr/e-100d/bogazici-cevre-odulleri/

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Eğitim
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