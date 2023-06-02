Bodrum Belediyesi Konacık Anaokulu İkinci Mezunlarını Verdi

Bodrum Belediye AŞ bünyesinde bulunan Özel Bodrum Konacık Anaokulu, ikinci mezunlarını verdi.

2021 yılında hizmete açılarak eğitim hayatına başlayan Bodrum Belediyesi Özel Bodrum Konacık Anaokulu ikinci mezunlarını verirken Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde velilerin katılımıyla yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenlendi.

Yıl sonu gösterisinde çocuklar yıl boyunca hazırlandıkları gösterileri sergilerken veliler ve öğretmenler, gösterileri ilgiyle izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan okul müdürü Deniz Delibaş, okul öğretmenlerine teşekkür ederken Cumhuriyet çocukları yetiştirdiklerinin altını çizdi. Delibaş, "Biz, sadece yol göstereniz. Eğitim ailede başlar" dedi.

Tören sonunda cübbelerini giyen öğrenciler, ant içip diplomalarını öğretmenleri Feray Karaca ve Ebru Maden'den alarak ilk kep fırlatma heyecanını yaşadı.