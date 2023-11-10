Bitlis'teki lisede Atatürk koreografisi büyük beğeni topladı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğrencilerinin Atatürk'ü anmak için hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğrencilerinin Atatürk'ü anmak için hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı.

Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 75 öğrencinin katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü çerçevesinde koreografi hazırlandı. Atatürk'ün vefat tarihi olan 1938 tarihini oluşturan öğrenciler, koreografide sonsuzluk işareti de yaparak Atatürk posteri açtı.

Öğrencilerin hazırlamış olduğu ve havadan görüntülenen koreografi büyük beğeni topladı. - BİTLİS